Турция допускает закупку российских истребителей вместо американских F-16 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Турция может закупить у России истребители Су-35 и Су-57, если Соединенные Штаты откажутся продавать ей истребители F-16, сообщил глава турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

В эфире телеканала Kanal 7 Демир отметил, что отказ от сделки по F-16 после того, как США отказались продавать самолеты F-35, оставит Анкару без выбора. По его словам, если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57».

В воскресенье, 17 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США предложили Анкаре купить истребители F-16 после ее исключения из программы производства истребителей F-35.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 Эрдоган заявлял о намерении закупить у России дополнительные зенитно-ракетные системы С-400.