В России 17 октября 2021 выявлено 34 325 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за прошедшие сутки выявлено 34 325 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что является максимумом с начала пандемии. Как сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах страны, при этом у 2 821 (8,2%) болезнь протекает бессимптомно.

Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 3 237 человек. На втором месте по количеству новых заражений Московская область – 1 684 инфицированных, на третьем месте Нижегородская область, в которой заболел 561 человек.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в России достигло 8 027 012 человек. Также за сутки в стране зафиксировано 998 летальных исходов. В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписан 16 431 пациент, а всего с начала пандемии от болезни вылечились 7 017 055 человек.

Как писал сайт kp.ru, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщала, что заболеваемость коронавирусом в России растет из-за сезонного подъема и распространения штамма "Дельта".