Преследовали лося и заблудились в лесу: в Удмуртии спасены две семьи с маленькими детьми

В Удмуртии две семьи потерялись в лесу из-за лося Фото: из архива «КП»

В Шарканском районе Удмуртии спасатели вызволили из леса две семьи с детьми. Как сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике, четверо взрослых и трое детей 3, 4 и 10 лет отправились на лесную прогулку на одном автомобиле, однако внезапно заметили огромного лося.

«Рогатый посмотрел на незваных гостей, но трогать не стал. Тихо пошел своей дорогой. Проследовать за ним на машине, тихонечко, решили и люди. Детям было жутко интересно наблюдать за массивным животным», - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В определенный момент автомобиль застрял в огромной луже. Отцы семейств, оставив женщин и детей в машине, отправились за подмогой, но заблудились и решили заночевать в подсобном вагончике, в котором находилась печка-буржуйка. Растопив ее и поставив свечи, мужчины стали ждать спасателей, которых вызвала жена одного из них.

«Мы постоянно были с ними на связи, так что не переживали. Пока мы стояли около машины, видели лосей, зайчиков, проходящего мимо медведя. В принципе, все было хорошо, так как солярка была, зарядные устройства тоже. Периодически подавали звуковой сигнал автомобиля, чтобы распугивать диких животных. Волнение, конечно, все равно было. Но мы знали, что нас ищет МЧС, полиция – поэтому мы не сомневались, что все будет хорошо», - рассказала одна из потерявшихся.

В поисках принимали участие 16 спасателей из Ижевска и Воткинска и 10 единиц техники. Они держали постоянную связь с потерявшимися. Сначала была обнаружена машина с женщинами и детьми, а вскоре пожарные-спасатели на квадроцикле нашли и мужчин. Сориентироваться на огромном количестве лесных дорог и тропинок ночью было непросто.

Около полуночи семьи воссоединились. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.