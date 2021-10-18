Лукашенко обвинил Запад в попытке смены власти в Беларуси с помощью санкций, финансирования протестов и экстремистов

Александр Лукашенко обвинил коллективный Запад в попытке смены власти в Беларуси. Фото: официальный сайт президента РБ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад предпринимает попытки сменить власть в стране.

«Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы", - приводит слова Александра Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

Белорусский президент, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, отметил, что ему известны факты финансирования протестов, экстремизма и терроризма со стороны иностранных государств. Также он называл одним из инструментов смены власти санкции, применяемые к Беларуси рядом стран.

"Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - сказал Александр Лукашенко.

Также Александр Лукашенко заявил готовящихся на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения диверсиях и забастовках.

"Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки", - отметил он.

«Принципиальное значение имеет контроль обстановки в трудовых коллективах предприятий, органов власти», - сказал Александр Лукашенко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что МИД ФРГ назвало Лукашенко «главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов».