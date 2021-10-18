МИД ФРГ назвало Лукашенко "главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов в качестве инструмента для оказания давления на Евросоюз, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Его словам приводит ТАСС.

"Лукашенко является никем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов", - заявил Маас.

Немецкий дипломат также пригрозил санкциями авиакомпаниям, которые доставляют нелегальных мигрантов в Германию и другие страны Евросоюза. По словам Мааса, вопрос наказания перевозчиков следует обсудить на уровне МИД европейских государств.

Как писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на границе страны.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и Литва пытались вытеснить в Белоруссию более 8,5 тысяч беженцев.