Странам ЕС советуют развивать партнерство с Россией, а не идти на конфронтацию Фото: REUTERS

Евросоюз поступает нелогично, обвиняя Россию в энергетическом кризисе, охватившем Европу, пишет британская журналистка Мэри Дежевски в издании Spiked.

По словам автора, Запад провалился с идеей отказаться от долгосрочных контрактов по газу в пользу заказов на спотовом рынке, а теперь пытается скрыть ошибку, возложив вину на Москву. Более того, в ЕС бытует мнение, что РФ должна обязательно помочь Европе.

"Существовало также не особо скрытое мнение, что Россия должна каким-то образом признать моральное обязательство помогать Европе, либо поставляя больше газа, либо снижая цены, а желательно и то, и другое", - констатировала Дежевски, уточнив, что почему-то подобной благотворительности не требуют от Саудовской Аравии и стран Персидского Залива, которые также занимаются поставками газа.

Журналистка также отметила на удивление сдержанную реакцию Москвы, которая объявила об увеличении объема поставок и напрямую заявляет, что видит в ЕС не противника, а партнера.

В таких условиях логичным шагом будет развитие партнерства, а не конфронтации с Россией, "и тогда может произойти чудо: они обнаружат, что цены начали падать", - заключает автор.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы "страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга", а также имели свою сильную армию, а не надеялись на НАТО. По его словам, Россия – сильная страна, которой нужны партнеры в Европе.