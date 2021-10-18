В Ростове за три месяца оштрафовали почти 400 тысяч нарушителей ПДД

За три месяца в Ростове выявили 400 тысяч нарушений ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону за третий квартал 2021 года оштрафованы 395 тысяч нарушителей ПДД. Их выявили с помощью комплексов фотовидеофиксации.

- Комплексы фотовидеофиксации для контроля скоростного режима машин на дорогах и выявления нарушителей, которые двигаются на личных автомобилях по полосе общественного транспорта, установлены в октябре на Малиновского, в районе домов 17ж и 58в, - сообщает rostovgazeta.

Из 395 тысяч штрафов, выписанных за третий квартал текущего года с помощью комплексов фотовидеофиксации, 88% составили нарушения скоростного режима, еще 5,7% - это штрафы за несоблюдение правил проезда перекрестков и 5,5% нарушение правил стоянки.

Отмечается, что такие комплексы, ведущие фото- и видеосъемку, регулярно меняют свое расположение для повышения большего охвата улиц с самым оживленным трафиком и обеспечения безопасности дорожного движения.