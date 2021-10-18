ЮАР запросила дополнительную информацию о "Спутнике V"

Вакцина "Спутник V" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Медицинский регулятор Южно-Африканской Республики (SAPHRA) запросил дополнительные сведения о безопасности российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". В частности, регулятору необходима информация, не повлияет ли препарат на риски заражения ВИЧ среди мужчин в стране.

- SAPHRA, таким образом, направил заявителю запрос предоставить данные, которые демонстрируют безопасность вакцины "Спутник V" в условиях распространенности и высокого уровня заболеваемости ВИЧ. Заявитель не смог соответствующим образом ответить на запрос, — говорится в сообщении организации.

При этом регулятор упомянул исследования, согласно которым использование вакцин на основе аденовирусов повышает восприимчивость к ВИЧ среди мужчин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о планах по производству отечественных вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". По его словам, в 2022 году будет создано вакцины в количестве, достаточном для использования одним миллиардом человек. К концу 2021 года планируется произвести достаточно доз "Спутника V" и "Спутника Лайт" для 700 миллионов человек. Сейчас препаратов ежемесячно производится для 100 миллионов человек.