Университет Хопкинса признал Латвию мировым лидером по распространению коронавируса

Университет Хопкинса назвал Латвию мировым лидером по распространению коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия занимает первое место в мире по распространению коронавируса. Согласно исследованию Университета Джона Хопкинса, в стране выявлено 7679,97 случаев COVID-19 на миллион жителей.

Инфографику распространения коронавируса в странах разместил в Facebook главный эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевощиков. В ней указано, что Латвия лидирует по числу заболеваний.

На втором месте находится Барбадос, где 7125,28 случая на миллион человек, третья Грузия – 7106,18 случая. Замыкает первую десятку Великобритания, в которой на миллион жителей 4 341,13 случаев коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс заявил о неконтролируемом распространении COVID-19 в стране и необходимости немедленно ввести жесткий локдаун. Он отметил, что контакты в обществе необходимо сократить не менее, чем на 40%.