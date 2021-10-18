Власти Израиля создали программу по приему туристов, привитых "Спутником V"

Вакцина "Спутник V" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Израильские власти разработали программу, согласно которой с 1 ноября будут допускать привитых российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V" туристов.

- Министру (туризма Израиля Константину) Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных "Спутником V" туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилета, — сообщил источник ТАСС в правительстве страны.

Программу представят израильскому премьеру Нафтали Беннету в среду, 20 октября. Ожидается, что ее утвердят.

В программе говорится, что привитые российским препаратом иностранные граждане должны будут сделать ПЦР-тест и серологический тест. Если будет получен отрицательный результат первого теста и положительный последнего, то туристы смогут выйти из самоизоляции.

Ранее гендиректор Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Никола Магрини поддержал инициативу взаимного признания сертификатов о вакцинации для обеспечения свободного передвижения лиц, привитых препаратами, которые признаны в ЕС, в том числе российским "Спутником V" и китайским Sinovac. Он отметил, что студенты, трудовые мигранты и родственники должны иметь возможность путешествовать, даже если вакцинированы не признанными в Евросоюзе прививками.