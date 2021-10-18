Глава Итальянского агентства по лекарствам поддержал взаимное признание вакцин от коронавируса

Никола Магрини предлагает разрешить свободно передвигаться по Европе людям, привитым российским "Спутником V" и китайским Sinovac Фото: Мария ЛЕНЦ

Гендиректор Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Никола Магрини поддержал инициативу взаимного признания сертификатов о вакцинации для обеспечения свободного передвижения лиц, привитых препаратами, которые признаны в ЕС, в том числе российским "Спутником V" и китайским Sinovac.

"Студенты, трудовые мигранты и родственники должны иметь возможность путешествовать, даже если вакцинированы не признанными в Евросоюзе прививками", - заявил Магрини в интервью газете Corriere della Sera.

Как ранее писал сайт kp.ru, 2 октября в Женеве Россия и США обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление, подводя итоги встречи, сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что американские представители "услышали аргументы" российской стороны.

Напомним, в сентябре на Генассамблее ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин, которые одобрены на национальном уровне.