Боррель пожаловался, что Россия не перевыполняет контракты по поставкам газа в Европу

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет все контракты по поставкам газа в Европу, но поставляет голубое топливо сверх этого.

- Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не поставляет дополнительных объемов, — сказал политик по итогам заседания Совета Евросоюз на уровне глав Министерства иностранных дел.

Также Боррель заявил, что газовый кризис в Европе — это "идеальный шторм, когда много объективных факторов совпали по времени".

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что российская компания «Газпром» полностью выполняет обязательства по поставкам газа в Германию. В то же время представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград отметила, что газохранилища страны заполнены сегодня примерно до 70%, тогда как на прошлой неделе этот уровень составлял 75%. Несмотря на это, угрозы энергобезопасности Германии пока нет, отметила она.