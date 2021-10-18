В правительстве Германии заявили о выполнении «Газпромом» всех обязательств по поставкам газа Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» полностью выполняет обязательства по поставкам газа в Германию, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«По нашей актуальной информации, все поставщики выполняют свои обязательства. В том числе и Газпром до настоящего момента, по нашей информации, выполняет обязательства», – сообщил он.

В то же время представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград отметила, что газохранилища страны заполнены сегодня примерно до 70%, тогда как на прошлой неделе этот уровень составлял 75%.Несмотря на это, угрозы энергобезопасности Германии пока нет, отметила она.

Как писал сайт kp.ru. в «Газпроме»заявили, что выполняют все заказы по поставкам газа в Европу.

Зампред правительства РФ Александр Новак заявлял, что связи между поставками газа в Европу и проектом «Северный поток – 2» нет. По его словам, Россия в полной мере выполняет своим обязательства по поставкам газа, и готова нарастить экспорт, если поступят соответствующие заявки.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал пять причин рекордных цен на газ в Европе.