В "Витязе" опровергли информацию о драке во время испытаний на краповые береты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основатель организации "Братство краповых беретов "Витязь" Герой России Сергей Лысюк опроверг информацию, что на полигоне "Тамбукан" Росгвардии случилась драка во время испытаний на краповые береты.

- Стрельба — это было разряжение оружия, то есть они бегут марш, оружие заряжено холостыми патронами. Кого снимают с марша — оружие разряжают выстрелом, — приводит слова Лысюка РИА Новости.

Он отметил, что серьезных происшествий во время испытаний не было, серьезных травм тоже. Из 38 из 52 человек успешно прошли испытаний.

Ранее информацию о драке опроверг официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Комментируя информацию, что бойцы после якобы произошедшей драки отказались носить форменный головной убор, он пояснил, что краповый берет, как символ доблести, не снимается даже перед врагом. И тем более его не могли снять в качестве несогласия с исходом соревнований в "Тамбукане". Он, однако, согласился, что во время любых испытаний у участников могут возникать бурные эмоции. Особенно при высокой конкуренции с другими соревнующимися.