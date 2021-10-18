В Росгвардии опровергли сообщение о драке силовиков во время испытания на краповые береты

Краповый берет, как символ доблести, не снимается даже перед врагом. ФОТО: Пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал сообщения о том, что в учебном центре "Тамбукан" во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет между силовиками произошла драка. После нее бойцы одного из спецподразделений якобы отказались носить форменный головной убор.

Грибакин опроверг эту информацию в беседе с "Известиями". Он пояснил, что краповый берет, как символ доблести, не снимается даже перед врагом. И тем более его не могли снять в качестве несогласия с исходом соревнований в "Тамбукане".

"С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов", - заявил Грибакин.

Он, однако, согласился, что во время любых испытаний у участников могут возникать бурные эмоции. Особенно при высокой конкуренции с другими соревнующимися.

"В данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции", - подчеркнул Грибакин.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет в "Тамбукане" некоторые участники мошенничали. Представители Чечни подвозили претендентов на краповый берет на машинах во время марш-броска. Остальные участники, которые честно проходили испытание, а также приехавшие на экзамен инструкторы обратили внимание на инцидент.

Главный совет "Краповых беретов" пообещал разобраться в конфликте в учебном центре Росгвардии.