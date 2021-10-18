Глава Россотрудничества: Проживающие за границей русские хотят восстановить контакты с родиной

Евгений Примаков в интервью kp.ru сообщил о желании проживающих за границей русских восстановить контакты с Россией Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью kp.ru сообщил о желании проживающих за границей русских восстановить контакты с Россией. По его словам, в Германии и Израиле проживает очень много носителей русской культуры.

- "Русские немцы" - их в Германии 2 миллиона человек. Да, они ассимилируются, их дети уже говорят в основном по-немецки. Но сейчас, на фоне ренессанса нашего национального сознания, я вижу контакты с той стороны, эти люди хотят восстановления связи с исторической родиной, — сообщил Примаков.

Ранее Евгений Примаков рассказал, сколько соотечественников остались в бывших республиках Советского Союза. Он уточнил, что под определение "соотечественник" может попасть любой выходец Советского Союза, но для Россотрудничества это "человек, идентичность которого связана с Россией, русским языком и культурой". По разным данным, таких людей может быть 20-40 миллионов. Если судить по разбросу представленных в разных источниках информации цифр, то "никто соотечественников особо не считал", сказал глава Россотрудничества.