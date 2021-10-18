Глава Россотрудничества назвал причины "утечки мозгов" за границу

Евгений Примаков в интервью kp.ru рассказал, почему высококвалифицированные специалисты уезжают из России за границу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью kp.ru рассказал, почему высококвалифицированные специалисты уезжают из России за границу. Специалист заявил, что так называемая "утечка мозгов" — это государственная проблема.

- Большинству уехавших специалистов и ученых важнее не доступ к каким-то услугам и комфорту, который есть на Западе, а самореализация. Для них это важнее любви к березкам. Когда мы говорим об их возвращении, "любовь к березкам" не срабатывает. Они и так могут спокойно сгонять летом на рыбалку под Астрахань. Им нужны условия для творчества и работы, — сказал Примаков.

Ранее Евгений Примаков сообщил о желании проживающих за границей русских восстановить контакты с Россией. По его словам, в Германии и Израиле проживает очень много носителей русской культуры. В частности, в ФРГ насчитывается 2 миллиона "русских немцев". Несмотря на ассимиляцию этих граждан, в ведомстве видят их желание вернуть контакты с родиной.