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18 октября 2021 21:40

Глава Россотрудничества назвал причины "утечки мозгов" за границу

Для таких людей важна не "любовь к березкам", а возможность для самореализации, подчеркнул Евгений Примаков
Авторы (2):
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Евгений Примаков в интервью kp.ru рассказал, почему высококвалифицированные специалисты уезжают из России за границу

Евгений Примаков в интервью kp.ru рассказал, почему высококвалифицированные специалисты уезжают из России за границу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью kp.ru рассказал, почему высококвалифицированные специалисты уезжают из России за границу. Специалист заявил, что так называемая "утечка мозгов" — это государственная проблема.

- Большинству уехавших специалистов и ученых важнее не доступ к каким-то услугам и комфорту, который есть на Западе, а самореализация. Для них это важнее любви к березкам. Когда мы говорим об их возвращении, "любовь к березкам" не срабатывает. Они и так могут спокойно сгонять летом на рыбалку под Астрахань. Им нужны условия для творчества и работы, — сказал Примаков.

Ранее Евгений Примаков сообщил о желании проживающих за границей русских восстановить контакты с Россией. По его словам, в Германии и Израиле проживает очень много носителей русской культуры. В частности, в ФРГ насчитывается 2 миллиона "русских немцев". Несмотря на ассимиляцию этих граждан, в ведомстве видят их желание вернуть контакты с родиной.