МВФ достиг предварительного соглашения с Украиной, которое позволит Киеву получить транш в 700 млн долларов

Международный валютный фонд достиг предварительного соглашения с Украиной по экономическим реформам Фото: REUTERS

Международный валютный фонд (МВФ) достиг предварительного соглашения с украинскими властями по экономическим реформам в рамках первого пересмотра поддерживаемой МВФ кредитной программы. Это позволит Киеву получить транш в размере 700 миллионов долларов.

В заявлении фонда говорится, что реформы направлены на то, чтобы "помочь справиться с экономическом кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, сохраняя при этом макроэкономическую и финансовую стабильность, сокращая уязвимость и преодолевая ключевые препятствия для частных инвестиций".

Уточняется, что это открывает путь для "пересмотра соглашения stand-by и запроса на продление программы Исполнительным советом МВФ", что и позволит выделить Украине порядка 700 миллионов долларов.

В начале 2021 года появилась информация, что в 2021 году Украина должна будет вернуть в Международный валютный фонд 1,7 миллиарда долларов, хотя объём двух ожидаемых траншей составляет 1,4 миллиарда долларов. Самые крупные платежи Киев должна была перечислить в марте и сентябре - по 430 миллионов долларов. В течение 2022 года Украина должна выплатить фонду 2,4 миллиарда долларов. В начале июня 2020 года Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины. Она включает в себя перечисление пяти миллиардов долларов за полтора года.