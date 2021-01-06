В 2021 году Украина должна будет вернуть в Международный валютный фонд 1,7 миллиарда долларов, хотя объём двух ожидаемых траншей составляет 1,4 миллиарда долларов, следует из графика выплат на сайте МВФ.Самые крупные платежи Киев должна перечислить в марте и сентябре - по 430 миллионов долларов. В течение 2022 года Украина должна выплатить фонду 2,4 миллиарда долларов.В начале июня 2020 года Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины. Она включает в себя перечисление пяти миллиардов долларов за полтора года.