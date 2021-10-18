В Латвии вводится жесткий локдаун и комендантский час из-за коронавируса

Латвия занимает первое место в мире по распространению коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет по кризисному управлению в Латвии вынес решение о введении жестких ограничительных мер из-за коронавируса в стране. С 21 октября по 15 ноября 2021 года объявлены локдаун и комендантский час.

Как сообщил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс, с 20:00 до 5:00 по местному времени всем жителям страны запрещено выходить из дома. Неважно, вакцинированы они или нет, запрет будет действовать для всех. Решение о введении дополнительных мер было принято из-за низких темпов вакцинации в Латвии, пишет ТАСС.

Также будут закрыты многие общественные места. Продолжат работать только учреждения и магазины, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Школы, за исключением некоторых классов, переходят на удаленный режим работы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Латвия занимает первое место в мире по распространению коронавируса. Согласно исследованию Университета Джона Хопкинса, в стране выявлено 7679,97 случаев COVID-19 на миллион жителей.