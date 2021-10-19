Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования штурма Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В тот день члены Сената и палаты представителей США собрались в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Но в здание ворвались сторонники Трампа, которые сорвали голосование и устроили столкновения с полицией. Предполагается, что к этому их подстрекал в своих соцсетях сам Трамп.

Заявление экс-президента было направлено в федеральный суд столичного округа Колумбия. Ответчиками выступает комиссия палаты представителей, расследующая события 6 января, а также возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон.

Как сообщает РИА Новости, Трамп пытается добиться сокрытия материалов о том, что происходило в день атаки на Капитолий в Белом доме.

Как ранее писал сайт kp.ru, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что окончательно определился с вопросом об участии в следующих выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Вместе с тем, обнародовать свое решение политик не спешит, ссылаясь на возможные трудности.