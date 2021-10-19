Исследование: самыми популярными у россиян продуктами стали хлеб и молоко

Кофе и сыр россияне стали покупать чаще на 22% и 1% соответственно по сравнению с тем же периодом 2020 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При покупке продуктов с января по сентябрь 2021 года россияне тратили больше всего денег на хлеб и молоко. Они стали лидерами по тратам в зависимости от количества оплаченных товаров и услуг в кассовых чеках. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

Также популярными продуктами в чеках оказались мясо, кофе и сыр. При этом кофе и сыр россияне стали покупать чаще на 22% и 1% соответственно по сравнению с тем же периодом 2020 года. Также на 22% выросла популярность мяса, что эксперты связывают с дачно-шашлычным сезоном 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидерами по росту цен среди продовольственных товаров за неделю с 5 по 11 октября стали овощи, колбасы и яйца. При этом за неделю ускорился рост цен на такие продукты, как огурцы, картофель, помидоры и яблоки.