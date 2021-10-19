TMZ: Канье Уэст официально сменил имя на Йе

Решение сменить имя Канье Уэст принял в августе 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 18 октября, в США состоялось судебное слушание по иску американского рэп-исполнителя Канье Уэста. Артист просил суд Лос-Анджелеса разрешить ему смену имени на творческий псевдоним.

Рассмотрение просьбы Канье Омари Уэста заняло чуть более двух месяцев. В результате суд вынес положительное решение, артист сменил имя на сценический псевдоним Йе, что совпадает с названием одного из его последних альбомов.

Решение сменить имя Уэст принял в августе 2021 года, сообщает TMZ. Он решил сделать это по "личным причинам", которые не раскрыл.

Как ранее писал сайт kp.ru, развод рэпера Канье Уэста и модели Ким Кардашьян обрастает новыми подробностями. Оказывается, музыкант в браке не хранил верность своей жене. Источник из окружения знаменитой пары сообщил, что Канье изменил Ким с певицей из списка звезд первой величины.