Сергей Лысюк рассказал, почему племянника Кадырова сняли с испытаний на краповый берет

По словам Лысюка, на видео, которое "гуляет" по сети, запечатлены уже снятые с марша участники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" не было ни мошенничества, ни драки. Об этом заявил герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк.

По словам Лысюка, информация о том, что во время испытаний на право ношения крапового берета военнослужащих из Чечни подвозили на машине, не соответствует действительности. А на видео, которое "гуляет" по сети, запечатлены уже снятые с марша участники.

"Бойцы, которые были на марше, сказали, что никто никого не подвозил. Не было и драки. <...> Другое дело, что всегда бывают недовольные из тех, кто не получил берет. Когда идут состязания, военнослужащие с Кавказа, "горячие" парни, бывает, очень эмоционально реагируют, когда их снимают с испытаний. Но ни в коем случае никто не дерется.", - сообщил Лысюк в разговоре с mk.ru.

Он подтвердил, что в испытаниях принимал участие племянник главы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Абдул-Карим. Он не прошел марш и не получил краповый берет.

"Племянник Кадырова, который является офицером охраны, был снят на марше, где-то на одной трети дистанции, поскольку допустил отставание. Кто-то из приближенных к президенту Чечни посадил его в машину и увез домой", - рассказал Лысюк.

Он отметил, что Абдул-Карим Кадыров хорошо подготовлен физически, но пройти испытание на этот раз у него не получилось.

Как ранее писал сайт kp.ru, информацию о драке опроверг также и официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Комментируя информацию, что бойцы после якобы произошедшей потасовки отказались носить форменный головной убор, он пояснил, что краповый берет, как символ доблести, не снимается даже перед врагом. И тем более его не могли снять в качестве несогласия с исходом соревнований в "Тамбукане".