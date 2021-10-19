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В мире19 октября 2021 2:37

Эрдоган заявил, что "горстка" победителей Второй мировой войны не должна решать судьбы мира

Президент Турции выступил за смену подхода к решению вопросов глобальной безопасности
Наталья Смирнова
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Президент Турции Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости перемен в мире. По его мнению, при решении глобальных вопросов должны учитываться мнения не только тех стран, которые победили во Второй мировой войне, но и всех остальных.

По словам Эрдогана, Турция сегодня ведет борьбу с несправедливостью в политической системе мира. Его цитаты приводит пресс-служба главы государства.

"Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне", - заявил Эрдоган.

Президент напомнил, что в сегодняшнем мире меняются дипломатия, торговля и международные отношения. Поэтому, подчеркивает Эрдоган, должны измениться и подходы к глобальной безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным допустил, что Анкара будет сотрудничать с Москвой по военным самолетам, двигателям к ним, а также кораблям и подводным лодкам.