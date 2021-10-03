КНДР раскритиковала ООН за обсуждение испытаний ракет Пхеньяном Фото: REUTERS

Власти Корейской Народно-Демократической Республики осудили Совет безопасности ООН за обсуждение ракетных пусков Пхеньяном.

Совбез ООН рассмотрел испытания ракет КНДР на заседании в пятницу, 1 октября. После этого Пхеньян обвинил организацию в «проявлении двойных стандартов», передает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В Министерстве иностранных дел Северной Кореи отметили, что ракетные испытания проводятся с целью самообороны, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 30 сентября, КНДР провела испытания новой зенитной ракеты. За день до этого Пхеньян объявлял о проведении испытаний недавно разработанной гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

В ночь на вторник, 28 сентября, Токио и Сеул сообщили, что КНДР снова запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в сторону Японского моря.