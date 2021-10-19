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В мире19 октября 2021 6:37

Корабли Китая и России впервые вместе прошли через Сангарский пролив

Это первый случай в истории двух стран
Наталья Смирнова
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Проход кораблей осуществлялся в соответствии с международными правилами

Проход кораблей осуществлялся в соответствии с международными правилами

Фото: Артем КИЛЬКИН

Корабли Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая впервые совершили совместный проход через Сангарский пролив, также называемый Цугару. Он находится между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, соединяет Японское море с Тихим океаном.

Как сообщил заместитель генсека кабмина Японии Ёсихико Исодзаки, Токио зафиксировало проход пяти кораблей России и пяти китайский кораблей в понедельник, 18 октября. Судна одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан.

"Такое происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии", - приводит ТАСС слова Исодзаки.

В Минобороны Японии подчеркивают, что проход кораблей был осуществлен в соответствии с международными правилами. Ни российская, ни китайская стороны не нарушали границы территориальных вод.

Как ранее писал сайт kp.ru, КНДР во вторник, 19 октября, запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Это не осталось незамеченным южнокорейскими военными силами.