Корабли Китая и России впервые вместе прошли через Сангарский пролив

Проход кораблей осуществлялся в соответствии с международными правилами Фото: Артем КИЛЬКИН

Корабли Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая впервые совершили совместный проход через Сангарский пролив, также называемый Цугару. Он находится между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, соединяет Японское море с Тихим океаном.

Как сообщил заместитель генсека кабмина Японии Ёсихико Исодзаки, Токио зафиксировало проход пяти кораблей России и пяти китайский кораблей в понедельник, 18 октября. Судна одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан.

"Такое происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии", - приводит ТАСС слова Исодзаки.

В Минобороны Японии подчеркивают, что проход кораблей был осуществлен в соответствии с международными правилами. Ни российская, ни китайская стороны не нарушали границы территориальных вод.

Как ранее писал сайт kp.ru, КНДР во вторник, 19 октября, запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Это не осталось незамеченным южнокорейскими военными силами.