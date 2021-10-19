Премьер-министр Японии прервал рабочую поездку по стране из-за ракетных испытаний КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 19 октября, премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал свою рабочую по регионам страны и принял решение вернуться в Токио в связи с ракетными пусками КНДР.

Как передает телеканал NHK, Кисида сел на скоростной поезд «синкансэн» в северо-восточной префектуре Мияги на станции Сэндай. Ожидается, что глава японского правительства прибудет в резиденцию около трех дня по местному времени (09.00 по московскому времени). Не исключено, что японский премьер примет участие в заседании совета национальной безопасности.

Напомним, накануне стало известно, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, КНДР запустила всего один снаряд. По данным береговой охраны Японии, это может быть баллистическая ракета, а ее обломки могут упасть в Японское море, в связи с чем озвучено предупреждение об опасности для рыболовных судов в этом регионе.