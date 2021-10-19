Бывший замгенсекретаря ООН назвал заявление Эрдогана неприемлемым

Реджеп Тайп Эрдоган Фото: REUTERS

Бывший заместитель генсекретаря Организации Объединенных Наций (ООН), советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал слова президента Турции Реджеп Тайп Эрдогана о том, что при решении глобальных вопросов должны учитываться мнения не только «горстки» победителей во Второй мировой войне, но и всех остальных.

По словам Орджоникидзе, подобными заявлениями турецкий лидер «пытается противопоставить свои собственные амбиции международному праву». Российский дипломат считает, что амбиции президента Турции «явно не укладываются» в понятия устава ООН и международного права.

«Подобного рода заявления от президента любой страны – члена ООН слышать, конечно, невозможно, неприемлемо. Турция является членом ООН, они подписались под уставом Организации Объединенных Наций и ратифицировали этот устав», - заявил он, отметив, что главы государств должны выполнять положения устава, а «не делать политические заявления такого характера».

Орджоникидзе полагает, что Турция никогда не будет постоянным членом Совета Безопасности, но как временная основа, если их, конечно, изберут, они проходят по группе «Западноевропейские и другие страны», и резолюции они должны выполнять.

«В частности, что касается Кипра. Наверное, этим можно объяснить, скорее всего. Потому что Совет Безопасности в своих резолюциях неоднократно призывал Турцию вывести свои войска с Кипра и предоставить Кипру право полной независимости. Там четко написано в этих резолюциях, что должна делать Турция. Вот это их, скорее всего, не устраивает», - добавил он.