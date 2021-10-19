Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

Вертолет Ми-8 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 19 октября, вертолет Ми-8 прервал полет и совершил вынужденную посадку на Таймыре.

«Вертолет выполнял полет в Таймырском районе и совершил вынужденную посадку в нескольких километрах от села Караул», - приводит «Интерфакс» слова информированного источника.

На борту воздушного судна находилось 11 человек. По предварительной информации, пассажиры и экипаж выжили.

Позже в МЧС подтвердили благополучную посадку вертолета Ми-8 на Таймыре, уточнив, что пострадавших нет. «Вертолёт приземлился благополучно, пострадавших нет», - заявили в пресс-службе главка ведомства.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю «Комсомольской правде» подтвердили, что вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку. Как уточнили в ведомстве, воздушное судно село в нескольких километрах от поселка Караул. Уточнятся, что рейсы из Дудинки (административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа) осуществляются два раза в неделю.

Напомним, утром 10 октября поступило сообщение о жесткой посадке самолета L-410 в Татарстане. На борту воздушного судна находилось 23 пассажира. В результате трагедии погибли 15 человек, в числе которых оба пилота. После крушения лайнер загорелся и разрушился. Огонь удалось быстро потушить, однако L-410 разломился пополам.