США призвали Россию увеличить поставки газа в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты призвали Россию нарастить поставки газа в Европу, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, который несколько дней назад провел в Вашингтоне переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Коллеги из США призывают нарастить поставки газа в Европу. Они заинтересованы, по их словам, в стабильной Европе. Они говорят: «Если вы будете продавать газ в Европу, то пошлете четкий сигнал, что не используете газ в качестве оружия», – рассказал вице-премьер в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Оверчук подчеркнул, что при этом Вашингтон выступает против запуска трубопровода «Северный поток – 2».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу на 15%. Кроме того, он говорил, что Москва готова наращивать поставки газа на европейский рынок, если партнеры попросят об этом.