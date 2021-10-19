В Чехии начали расследование после госпитализации президента Милоша Земана Фото: REUTERS

Полиция Чехии начала расследование в отношении руководства администрации президента Милоша Земана, которое подозревается в нарушении, связанными с информированием населения о состоянии здоровья главы республики.

Как сообщается на сайте чешской полиции, в действиях руководства администрации президента можно «усмотреть признаки уголовных преступлений против республики».

Напомним, Милош Земан был госпитализирован 10 октября 2021. По словам пресс-секретаря президента, его доставили в Центральный военный госпиталь Праги. В этот день у главы государства должно было пройти телеинтервью в прямом эфире, но его отменили по причине проблем со здоровьем.

Позже спикер чешского сената Милош Выстрчил призвал инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Милоша Земана. По словам председателя верхней палаты парламента Чехии, вероятность того, что президент сможет вернуться к работе в ближайшие недели, небольшая.