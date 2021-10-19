Еврокомиссия пригрозила Польше ограничением финансирования из-за отказа признать верховенство закона ЕС Фото: REUTERS

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Конституционный суд (КС) Польши за отказ признать верховенство европейского права над польскими законами. По словам главы ЕК, решение КС Польши может грозить стране серьезными последствиями.

Выступая на пленарной сессии Европарламента, фон дер Ляйен заявила, что Брюссель может задействовать «условные механизмы финансирования и другие финансовые механизмы» для давления на Варшаву. Как заявила председатель ЕК, «правительство Польши должно нам объяснить, как оно собирается защитить европейские деньги». Кроме того, она отметила, что ЕС может оспорить решение польского КС в судебном порядке.

«Мы не позволим, чтобы наши общие ценности подвергались угрозам. Еврокомиссия будет действовать», – сказал фон дер Ляйен.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что решение КС Польши о превосходстве польского права над европейским – это провокация против ЕС.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил, что вступление Польши в Евросоюз – это одно из важнейших событий десятилетий, и страна не собирается выходить из ЕС.