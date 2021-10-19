Песков: требуется более ответственная позиция граждан к вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от коронавируса в России остается недостаточным, однако необходимо и более серьезное отношение к вакцинации со стороны самих граждан. Такое заявление во вторник, 19 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ранее заявил, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от COVID-19.

«Есть традиция - во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации … одновременно требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, российские власти блестяще справились с тем, что они были обязаны сделать на фоне пандемии коронавирус, а именно - с обеспечением условий для повсеместной вакцинации от COVID-19. «Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, Песков также заявил, что признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате, отметив, что допуск на российский рынок иностранных препаратов не будет способствовать увеличению темпов вакцинации среди россиян