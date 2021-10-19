AI-повестка: будущее искусственного интеллекта обсудят лучшие умы мира

В ноябре Сбер проведет международную онлайн-конференцию Artificial Intelligence Journey.

30 тысяч специалистов из ста с лишним стран мира, 225 спикеров и небывалый интерес к теме — более 30 миллионов просмотров. В прошлом году международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey стала одним из самых масштабных в мире профильных мероприятий.

Получится ли побить этот рекорд в 2021 году, станет известно совсем скоро. Организатор AI-Journey — Сбер — уже открыл регистрацию на ежегодную конференцию. Она пройдет с 10 по 12 ноября и станет одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России.

Ключевой темой первого дня конференции в 2021 году станет влияние искусственного интеллекта (ИИ) на жизнь общества и развитие бизнеса. Эксперты обсудят роль новейших технологий в области ESG — экологии, социальной политики и корпоративного управления. Отдельную секцию посвятят проблемам этики и регулирования ИИ.

Главной темой второго дня Artificial Intelligence Journey станет наука и технологии. Специалисты будут говорить о последних разработках в области искусственного интеллекта. Также в этот день состоится анонсирование технологических продуктов и решений Сбера.

Прозвучат в этот день и поздравления: на конференции Artificial Intelligence Journey вручат награды победителям и призерам международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых AI Journey Contest, а также Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AIIJC).

В третий день пройдет конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ.

— AI и Data Science развиваются со стремительной скоростью, один прорыв следует за другим, и ранее невозможное все чаще становится возможным, — говорит первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. — Мы в Сбере считаем своим долгом не просто разрабатывать и внедрять лучшие AI-решения у себя, но и поддерживать AI-повестку на национальном и глобальном уровне.

Кто примет участие в конференции

- Директор лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA, глава научного совета Института искусственного интеллекта (AIRI) Юрген Шмидхубер.

- Старший научный сотрудник CIIRC CTU Томас Миколов.

- Профессор Имперского колледжа Лондона и Университета Лугано, руководитель по графовому глубокому обучению в Twitter Михаэль Бронштейн.

- Вице-президент NVIDIA Марк Хамильтон.

- Президент Intuitive Foundation Кэтрин Мор.

- Основатель и генеральный директор SingularityNET Бен Герцель.

- Директор глобального продуктового направления в области транспорта бизнес-группы по работе с корпоративными клиентами, Huawei, Ван Гоюй.

- Директор Лаборатории Intel по Искусственному Интеллекту, США, Сомдеб Маджумдар.

- Главный директор по технологиям Teradata Стивен Бробст.

- Профессор Университета Райса, основатель ThirdAI Corp Аншумали Шривастава.

- Доцент Сколтеха Гонзало Феррер.

- Кандидат физико-математических наук, заведующий Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения, МФТИ, директор по фундаментальным исследованиям, AIRI, Михаил Бурцев.

- Профессор, руководитель научной группы ADASE, «Сколтех», Ведущий научный сотрудник AIRI Евгений Бурнаев.

- Руководитель центра глубинного обучения и байесовских методов ФКН НИУ ВШЭ, Ведущий научный сотрудник, AIRI, Дмитрий Ветров.

И другие.