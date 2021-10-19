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Политика19 октября 2021 13:52

Глава Пентагона заявил, что США продолжат поддержку Украины в Черном море

Остин провел переговоры с министром обороны незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ллойд Остин

Ллойд Остин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву по обеспечению безопасности в Черноморском регионе. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, который во вторник, 19 октября, прибыл с официальным визитом в украинскую столицу.

«Вы можете рассчитывать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас. Мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам в обеспечении безопасности в этом регионе», - заявил Остин по итогам переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Как писал сайт kp.ru, глава Пентагона Ллойд Остин также заявил, что в ходе своего визита в Киев на предстоящих переговорах он собирается подтвердить «непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины». Кроме того, американский министр сообщил, что является приверженцем укрепления обороноспособности Украины для сдерживания «дальнейшей агрессии России».