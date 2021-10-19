Голикова призвала предоставить работникам два выходных для вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

«У нас уже было такое обращение летом прошлого года, но тем не менее мы считаем необходимым сделать это еще раз и обратиться к ним с тем, чтобы они предоставили возможность работникам, которые проходят вакцинацию, двух выходных дней для прохождения этой вакцинации», - заявила вице-премьер во вторник, 19 октября, на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Голикова также предложила ввести в стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года, указав на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал ее предложение, отметив, что такое решение является непростым, но вынужденным и необходимым.