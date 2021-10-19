Лавров сообщил, что Россия предлагала подключить США к нормандскому формату Фото: REUTERS

Россия предлагала подключить США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам дипломата, Москва выступила с таким предложением во время визита бывшего госсекретаря США Джона Керри в Россию. Германия и Франция высказались категорически против этой идеи, сообщил глава российского МИД. По словам Лаврова, Берлин и Париж заявили, что нормандский формат должен действовать только в том виде, в котором были подписаны минские соглашения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия надеется на то, что Евросоюз больше не будет закрывать глаза на саботаж Минских соглашений Украиной. Заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев отметил, что Германия и Франция должны «простимулировать»украинские власти к выполнению комплекса мер, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН.