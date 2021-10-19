Марушко заявил, что вакцин от коронавируса в России достаточно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцин от коронавирусной инфекции в России достаточно во всех регионах. Такое заявление во вторник, 19 октября, сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что проблем с записью на вакцинацию нет.

«Вакцины достаточно, запасы составляют около одного месяца во всех регионах... Проблем записаться, получить вакцину нет никаких ни в одном регионе», - заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко сообщил, что в России работает примерно 12 тысяч пунктов вакцинации. На данный момент привиты уже свыше 46 миллионов граждан.

Как писал сайт kp.ru, Мурашко также сообщил, что на сегодняшний день в структуре госпитализированных выросло число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, основную массу всех заболевших коронавирусом составляют те, кто не вакцинировался от коронавируса.