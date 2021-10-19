Пентагон обвинил Россию в развязывании конфликта в Донбассе

Глава Пентагона Ллойд Остин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия начала военный конфликт в Донбассе, и теперь старается препятствовать его урегулированию, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во время брифинга в Киеве.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», – сказал глава Пентагона.

Остин заявил, что США продолжит поддерживать Украину и разрабатывать возможности для защиты ее территории. В свою очередь украинский министр обороны Андрей Таран выразил надежду на помощь Соединенных Штатов в «сдерживании России от дальнейшего распространения агрессии и перерастания вооруженного конфликта в полномасштабную войну».

Как писал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказывал, как из Украины делают «анти-Россию» и почему Киеву не нужен Донбасс.