Минтранс ожидает, что к 2035 году 80% пассажиров будут пользоваться биометрией Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

К 2035 году биометрию в России будут использовать 80% пассажиров, считает министр транспорта страны Виталий Савельев.

«Ожидаем, что к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию составит 80% на пригородных, междугородних и международных перевозках», – сообщил глава Минтранса на заседании президиума Госсовета «О транспортной стратегии РФ до 2030 с прогнозом до 2035 года».

Как отметил Савельев, масштабное применение технологии биометрии ускорит прохождение процедур контроля во время поездок. Он также напомнил, что в этом году они уже были внедрены в аэропорту Шереметьево.

Напомним, Министерство транспорта России планирует ввести биометрическую систему идентификации в транспорте к 2024 году.

Сайт kp.ru писал, какие изменения ждут транспортную отрасль России. Среди них беспилотные грузовики и биометрические технологии.