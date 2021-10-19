Удаленку для 30% работников вводят в Москве с 25 октября 2021

Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил перевести 30% работников на удаленку с 25 октября 2021 года. Причиной этому стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе.

В постановлении говорится, что на удаленку необходимо перевести всех работников старше 60 лет или имеющих хронические заболевания.

- Исключение – сотрудники, чье присутствие является критически важным, вакцинированные и переболевшие, медики, работники предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и других стратегических отраслей, — гласит текст документа.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах, а полностью выздоровели 23 426 человек. Наибольшее число заразившихся COVID-19 снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 700. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3 220. Тройку замыкает Московская область, где выявили 2 955 инфицированных за сутки.