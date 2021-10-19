Постпред России при ЕС поставил Германии дедлайн по сертификации "Северного потока — 2"

Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Германия должна завершить процедуру сертификации газопровода "Северный поток — 2" до 8 января 2022 года.

- Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января, — цитирует Чижова РИА Новости.

Чижов также отметил, что потребителям будет только лучше, если Берлину удастся сертифицировать трубопровод раньше 8 января.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чем меньше времени остается до запуска газопровода "Северный поток - 2", тем выше градус медийной и политической истерии на Западе. В подтверждение своих слов она привела целый ряд высказываний зарубежных политиков, в том числе высокопоставленных, которые призывают блокировать проект или даже вовсе переписать его инфраструктуру на европейские компании.