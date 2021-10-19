Более заразная версия "дельта"-штамма коронавируса распространяется в Британии

В Британии распространяется более заразная версия "дельта"-штамма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании начала распространяться более заразная мутация "дельта"-штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщило издание The Financial Times.

По информации ученого Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, мутация заразнее начальной версии "дельты" на 10-15%.

Пока новый вариант фиксируется только на территории Великобритании, на него приходится 10% заражений в стране. При этом специалисты подчеркивают, что рост заболеваемости в стране связан с тем, что британцы не соблюдают коронавирусные меры, а не с появлением новой версии.

Напомним, Латвия занимает первое место в мире по распространению коронавируса. Согласно исследованию Университета Джона Хопкинса, в стране выявлено 7679,97 случаев COVID-19 на миллион жителей. На втором месте находится Барбадос, где 7125,28 случая на миллион человек, третья Грузия – 7106,18 случая. Замыкает первую десятку Великобритания, в которой на миллион жителей 4 341,13 случаев коронавируса.