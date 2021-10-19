Минфин США пообещал привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций

В США пообещали привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций Фото: REUTERS

Первый заместитель главы Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адейемо сообщил, что Вашингтон собирается привлечь российскую компанию "Газпром" к ответственности за нарушение санкций.

Так он ответил на критику американских сенаторов, заявивших, что власти США отказались от мер против газопровода "Северный поток — 2".

- Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции, — сказал Адейемо.

При этом он не уточнил, какие именно действия предпримет Вашингтон.

Ранее Соединенные Штаты призвали Россию нарастить поставки газа в Европу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, который несколько дней назад провел в Вашингтоне переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Оверчук подчеркнул, что при этом Вашингтон выступает против запуска трубопровода "Северный поток – 2".