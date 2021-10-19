Представитель Дерипаски опроверг данные, что обыск дома его родственников связан с уголовным расследованием

Представитель Дерипаски сообщил, что обыск дома его родственников не связан с уголовным расследованием Фото: REUTERS

Обыск дома родственников российского предпринимателя Олега Дерипаски связан с уголовным делом, детали которого не раскрываются. Об этом сообщила местная газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом дела.

- Человек, знакомый с ходом расследования и говоривший на условиях анонимности, поскольку дело находится на рассмотрении, сказал, что обыск является частью продолжающегося уголовного расследования, — говорится в сообщении издания.

При этом телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что никаких обвинений против самого Дерипаски не выдвигалось.

Представитель Олега Дерипаски опроверг данные The Washington Post, что обыск связан с уголовным расследованием.

Напомним, во вторник, 19 октября, появилась информация, что Федеральное бюро расследований проводит обыск в доме родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски, находящемся в Вашингтоне. Сообщалось также, что у дома дежурят сотрудники ФБР, которые ограничивают доступ на территорию. Тогда дополнительной информации о происходящем не было.