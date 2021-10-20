Ольга Бузова ответила, пойдет ли в политику: "Всему свое время"

Телеведущая и певица Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, планирует ли в будущем заняться политикой. На соответствующий вопрос артистка ответила в рамках большого интервью для сайта kp.ru.

В ходе общения с журналистами Бузова призналась, что у нее обширные планы на будущее - в том числе, задумывалась она и о том, чтобы внести свой вклад в политику. Но время сменить род деятельности еще не пришло, считает певица.

"Я не буду говорить "никогда", потому что в свое время я говорила - я никогда не перекрашусь в брюнетку - и я перекрасилась в брюнетку и вернулась вот наконец к себе, родной. Так же и по поводу политики. Всему свое время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему свое время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой", - рассказала Бузова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ольга Бузова призналась, что ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев ее сильно ненавидит с очень давних пор. И причина этого кроется в браке Ольги с теперь уже экс-футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым.