Ольга Бузова о мужчине мечты: "У меня больше нет никаких табу"

Телеведущая и певица Ольга Бузова Фото: Иван Макеев

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что отказалась от всяческих табу относительно того, каким должен быть ее возлюбленный. В рамках большого интервью сайту kp.ru артистка призналась, что для нее имеют значения только чувства, и что она снова хочет выйти замуж.

По словам Бузовой, она благодарна всем своим прошлым мужчинам за то, что они подарили ей возможность испытать любовь, несмотря на разные взгляды на жизнь, которые их в итоге развели. Как отметила певица, у нее был большой список качеств, которыми должен обладать идеальный мужчина, но она не верит, что можно найти пару головой, а не сердцем.

"Эти списки, они не работают, я даже не хочу о них больше говорить. Потому что любовь и выбор мужчины - это не график, это не схема. Это искреннее чувство, которое я начинаю испытывать. И невозможно это прописать, невозможно это распланировать, невозможно найти объяснение. Это либо есть, либо нет", - призналась Бузова.

Она подчеркнула, что ей не важно, каким будет ее избранник, главное, чтобы между ними возникли взаимные чувства.

"У меня больше нет никаких табу. Возраст не имеет никакого значения. Расстояние не имеет никакого значения. Материальный достаток не имеет никакого значения. Если испытывается такое чувство обоими, как любовь, то любовь не имеет границ. Никаких", - заявила Бузова.

По словам артистки, сейчас она мечтает выйти замуж. Но хотя ей постоянно предлагают руку и сердце, того самого, призналась Бузова, она еще не встретила.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ольга Бузова сообщила, что у нее обширные планы на будущее - в том числе, задумывалась она и о том, чтобы внести свой вклад в политику. Но время сменить род деятельности еще не пришло, призналась певица.