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Политика20 октября 2021 2:14

Представители российского бизнеса просят поддержать их в случае объявления нерабочих дней

Эксперты говорят о том, что предпринимателям необходимо компенсировать арендную плату, коммунальные услуги и реальные зарплаты для сотрудников
Наталья Смирнова
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Одной из мер поддержки может стать компенсация потерь предпринимателей из федерального бюджета

Одной из мер поддержки может стать компенсация потерь предпринимателей из федерального бюджета

Фото: Артем КИЛЬКИН

Представители российского малого и среднего бизнеса (МСБ) прокомментировали возможное введение в РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года из-за эпидемиологической ситуации. Опрошенные ТАСС эксперты, омбудсмены и предприниматели считают, что в таком случае власти должны предусмотреть для МСБ новые меры поддержки.

Одной из таких мер может стать компенсация потерь предпринимателей из федерального бюджета или налоговая амнистия, которая разрешит компаниям с оборотом до 2 млрд рублей за определенный промежуток времени не отдавать задолженность по налогам и взносам, если их выручка значительно упала.

Также эксперты говорят о том, что бизнесу необходимо компенсировать арендную плату, коммунальные услуги и реальные зарплаты для сотрудников. Как вариант - властям стоит подумать еще и о кредитным каникулах на время приостановки деятельности.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Голикова рекомендовала российским регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции.