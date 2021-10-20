Украинский генерал предложил бороться с Россией "нетрадиционным" оружием

Генерал-лейтенант Игорь Романенко предложил делать ставку на новые виды вооружения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинская армия должна делать ставку на "нетрадиционные виды вооружения". По его мнению, только так страна может противостоять России.

Романенко отметил, что у Украины нет такого количества военной техники, как у России, так как страна пока только развивается в этом направлении. Однако государство должно не пытаться догнать Москву по вооруженности, а перейти на качественно другой уровень.

"Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения", - цитирует Романенко издание Comments.ua.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву по обеспечению безопасности в Черноморском регионе. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, который во вторник, 19 октября, прибыл с официальным визитом в украинскую столицу.